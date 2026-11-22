Google ਨੇ Blue Origin ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਲ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ AI ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ
Google ਨੇ Blue Origin ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Published : November 22, 2026 at 2:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਨਕੈਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ Blue Origin ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰੈਕ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Blue Origin ਦੇ ਹੈਵੀ-ਲਿਫਟ ਨਿਊ ਗਲੇਨ ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਨ-ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕਈ TPU, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ AI ਚਿਪਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ 2029 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Blue Origin and Google have entered into a launch services agreement for Project Suncatcher, Google’s research moonshot exploring how an interconnected network of solar-powered satellites equipped with its AI chips, Tensor Processing Units (TPUs), could scale machine learning compute in space. https://t.co/84OZUsKBsI— Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2026
ਗੂਗਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭਰਪੂਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਖਲਾਅ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਗੂਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਵੀ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਟਾਪਲਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਕਲਾਊਡ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਅ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ।
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿੱਟ ਫਲਿੱਪ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਬਦਲ ਕੇ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 0 ਬਦਲ ਕੇ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਕਨ 9 ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੇਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲੂਸੀਅਨ ਨੇ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
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