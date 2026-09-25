Google, OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਜ਼ਾਦ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਗੂਗਲ OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਮਿਲ ਕੇ SAFA ਨਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 25, 2026 at 2:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google, OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਗੰਠਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨਾਮ SAFA ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ The Information ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਾਨ?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SAFA ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
July 14, 2026
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਏਆਈ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ?
ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ OpenAI ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ CNBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਅਤੇ Anthropic ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਇੰਡ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰ ਡੈਮਿਸ ਹਸਾਬਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (FINRA) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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