Google ਨੇ AI ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੌਹਫ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਲਾਭ?
Google ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ AI Pro ਅਤੇ Google One ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : December 24, 2025 at 5:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਿਮਿਟਡ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਫ਼ਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ AI ਟੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Gppgle AI Pro ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ AI ਫੀਚਰਸ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚੁਣੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Another gift before 2026 🎁— G3mini (@GeminiApp) December 23, 2025
For a limited time, new members get from 50% off the Google AI Pro annual plan (auto renews at the subscription price after offer ends).
You'll get higher access to Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro, Deep Research, and 2TB of Cloud Storage. Plus, share…
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Google AI Pro ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $199.99 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਨ $99.99 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਟੋ ਰਿਨੀਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਫੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋ-ਪੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Google AI Pro ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
- ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ AI ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਕਸੈਸ
- Nana Banana Pro ਅਤੇ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਫੀਚਰਸ
- Veo 3.1 Fast ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ
- Google Workspace ਐਪਸ ਵਿੱਚ Gemini AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
- Drive, Photos ਅਤੇ Gmail ਵਿੱਚ 2TB ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ
Google One ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਵਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 100GB ਵਾਲਾ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2TB ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
|ਪਲਾਨ
|ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ
|ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
|Google One 100GB
|$19.99
|$9.99
|Google One 2TB
|$99.99
|$49.99
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ AI ਟੂਲ, ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
