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Google ਦਾ ਨਵਾਂ AI ਮਾਡਲ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

Google Deepmind ਨੇ WeatherNext ਨਾਮ ਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

GOOGLE NEW AI MODEL WEATHERNEXT
GOOGLE NEW AI MODEL WEATHERNEXT (GOOGLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 3:59 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google Deepmind ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Google Deepmind ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ WeatherNext ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WeatherNext ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ Forecast ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ Forecast ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੀਕਤਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ Google Deepmind ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਟਰ, CIRA ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਮੇਟ ਆਫਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਹਰੀਕੇਨ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਰੀਕੇਨ ਮੇਲਿਸਾ ਦੇ ਜਮੈਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਡਫਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।

Google Deepmind ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਗਲੋਬਲ ਮੌਸਮ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੁਫਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਓਪਨ ਸੋਰਸ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਜ਼ਨ WeatherNext 2 ਅਤੇ WeatherNext Cyclones ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਇਸਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਵੇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 28x28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ Resolution ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਈ-Resolution ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। Google Deepmind ਦੇ ਬਲੋਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ WeatherNext 2-mini ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗੂਗਲ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ Weather Lab ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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GOOGLE NEW AI MODEL WEATHERNEXT

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