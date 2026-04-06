ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਆਇਆ ਖਾਸ?
CarPlay 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : April 6, 2026 at 10:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਨੂੰ Apple CarPlay ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਂਡ-ਫ੍ਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ-ਓਨਲੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਹੇ।
Google Workspace ਯੂਜ਼ਰਸ, Workspace Individual ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿੱਜੀ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਔਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਐਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ CarPlay ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਕਰੋ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਲਆਊਟ?
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਪਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗ੍ਰੇਜੂਅਲ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਡਰਾਈਡ ਆਟੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਦਿਨਭਰ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਔਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
