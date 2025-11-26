Google Meet ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

Google Meet ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
Google Meet ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 26, 2025 at 12:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ Google Meet ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ Google Meet ਦਾ ਵੈੱਬ ਸੰਸਕਰਣ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ।
ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Google Meet ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:52 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 11:22 ਵਜੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ Google Meet ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
Google Meet ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ Google Meet ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। Google Meet ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 502 ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Google Meet ਐਪ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ Google Meet ਐਪ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਵੈੱਬ ਵਰਜਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74% ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, 25% ਨੇ ਸਰਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1% ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
