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ਗੂਗਲ ਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ

ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

GOOGLE END PIXEL PRODUCTION
GOOGLE END PIXEL PRODUCTION (GOOGLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 2:35 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਏਅਰਬਡਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਤੱਕ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੂਗਲ, ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 8-10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਕਸਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ SK Hynix ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਯੂਐਸ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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