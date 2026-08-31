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Google Maps ਨੇ Lake Ontario ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Lake America ਰੱਖਿਆ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Lake Ontario ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Lake America ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

LAKE ONTARIO RENAMED LAKE AMERICA
LAKE ONTARIO RENAMED LAKE AMERICA (GOOGLE MAPS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 3:55 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ Lake Ontario ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Lake America ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਓਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੈਪਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ?

ਗੂਗਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਪਸ 'ਤੇ Lake Ontario ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ Lake America ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ Lake Ontario ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਦਿਖਣਗੇ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ GNIS ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਪਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਫ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਇਸ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਵੀ ਓਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

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GOOGLE MAPS RENAMES LAKE ONTARIO

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