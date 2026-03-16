Google Maps ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ

Google Maps ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ Ask Maps ਅਤੇ Immersive Navigation ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 5:43 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google Maps ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'Ask Maps' ਅਤੇ 'Immersive Navigation' ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ask Maps ਬਾਰੇ

ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ 'Ask Map' ਫੀਚਰ ਸਮਾਰਟ ਸਰਚ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿੱਧੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 'ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਟੇਨਿਸ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ?' ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਾਂ।' ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ 'Ask Maps' ਤਰੁੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 'Ask Maps' ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਪ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ।

ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, 'Ask Maps' ਫੀਚਰ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਉਸੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਣ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ, ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Immersive Navigation ਬਾਰੇ

ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ Immersive Navigation ਹੈ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਦਾ 3ਡੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀਂ ਲੇਨ ਚੁਣਨਾ, ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ, ਕ੍ਰਾਸਵਾਕ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਲੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਊ ਅਤੇ ਏਰੀਅਲ ਫੋਟੋ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋ। Immersive Navigation ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ੂਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਵਰਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਘੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਕੇ ਕਿਹੜਾ ਟੋਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਪ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ।

ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Ask Map ਫੀਚਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Immersive Navigation ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

