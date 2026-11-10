Google AI Studio ਵਿੱਚ ਆਇਆ Maps ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
Google AI Studio ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖ ਕੇ Google Maps ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਐਪ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 10, 2026 at 3:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ Google Maps ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਲੋਕੇਟਰ, ਰੂਟ ਪਲਾਨਰ, 3D ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਜਾਂ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਐਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ Google AI Studio ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 3D ਟੂਰ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ ਖੁਦ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Google Maps ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੈਪ ਤਰੁੰਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
you can now build with google maps platform in AI Studio 🗺️📍 go from idea to app powered by @googlemaps in minutes! what’s new: - 1-click setup - create maps apps just by describing your idea, gemini does the rest - build with map tiles, places, weather, routing, 3D buildings, street view, and more try it out today: https://t.co/Ea0Cdu0szs— Google AI Studio (@GoogleAIStudio) November 9, 2026
ਕਿਹੜੇ ਐਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?
- ਮੈਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਮੈਪ, ਅਸਲ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ 3D ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਸਰਚ, ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
- ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੋਪ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਪਲਾਨ, ਆਫਿਸ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਤੇ ਬਸ-ਮੈਟ੍ਰੋ ਵਰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਰੂਟ, ਲਾਈਵ ਪੋਲਨ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਇਮਰਸਿਵ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3D ਮੈਪ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਣ ਵਰਗਾ ਕੈਮਰਾ ਪਾਥ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮਾਰਕਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਗ੍ਰੂਮਿੰਗ ਰੂਟ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਈ ਸਟਾਪ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਲੋਕੇਟਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਮੈਪ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ API ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡੇਮੋ ਲਈ ਹਰ API 'ਤੇ ਰੋਜ 100 ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਬਿਲਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ AI ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਵਾਲਾ ਐਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਪ ਦੇ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਆਈਡੀਆ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣ।
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