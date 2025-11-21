ETV Bharat / technology

Android ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ, ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Google ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ANDROID TO IOS FILE TRANSFER
ANDROID TO IOS FILE TRANSFER (Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 4:18 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੂਗਲ ਦੇ Quick Share ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਦੇ AirDrop ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ Quick Share ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ AirDrop ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਟਆਂ-ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਮੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਪਲ ਦੇ AirDrop ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਫਾਇਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ O+Connect ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਦੇ Quick Share ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?

  1. iOS ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ AirDrop ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ Everyone 'ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. Pixel ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ > ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ' ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ।
  3. ਨੇੜਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਮੈਕੋਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ।
  4. ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ iOS ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ Accept ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ Accept ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  5. Accept ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

