Google ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 12, 2026 at 3:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਡਾਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ 'Remove Result' ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'it Shows a sexual image of me' ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੂਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਸ 'ਤੇ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੰਟੈਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਲੇਬਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੇਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ xAI ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਸੁਵਿਧਾ ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਾਫ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
