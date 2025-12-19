ETV Bharat / technology

Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ UPI-ਪਾਵਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ Flex, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?

Google ਨੇ Flex ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 1:22 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨੇ Flex ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ RuPay ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Flex ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੋ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗੂਗਲ ਪੇ Flex ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Axis ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੂਗਲ ਪੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ Flex ਬਾਰੇ

ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ Flex ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Axis ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Flex ਇੱਕ UPI-ਪਾਵਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੋ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਪੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਪੇਪਰਵਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। RuPay ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੱਖਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Flex ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। RuPay ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਅਤੇ Axis ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਕਮਾਉਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁੰਤ ਰਿਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Flex ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਵਲ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ EMI ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ, ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਅਤੇ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ PIN ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪੇ ਦਾ Flex ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

