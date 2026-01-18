Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'TranslateGemma' ਫੀਚਰ, 55 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'TranslateGemma' ਫੀਚਰ, 55 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਗੂਗਲ ਨੇ TranslateGemma ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ 55 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : January 18, 2026 at 4:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ TranslateGemma ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼, ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
TranslateGemma ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TranslateGemma ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਈਜ- 4B,12B ਅਤੇ 27B ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਓਪਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
TranslateGemma ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ Hugging Face ਅਤੇ Kaggle ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ Vertex AI ਅਤੇ Gemma Cookbook ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ TranslateGemma ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮੇਜ ਇਨਪੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
TranslateGemma: ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਸਾਈਜ਼
- 4B Model: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਮਲਟੀਭਾਸ਼ਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਐਂਜ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 12B Model: ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਰਿਸਰਚ-ਗ੍ਰੇਡ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- 27B Model: ਇਹ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ Nvidia H100 GPU ਜਾਂ TPU 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ TranslateGemma ਨੂੰ WMT24++ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 12B TranslateGemma ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣੇ Gemma 3 ਦੇ 27B ਬੇਸਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4B ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 12B ਬੇਸਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TranslateGemma ਨੂੰ 55 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਫਰੈਂਚ, ਚੀਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, TranslateGemma ਗੂਗਲ ਦੇ Gemma ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
