Google ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Pixel Upgrade Program, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Pixel Upgrade Program ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 21, 2025 at 10:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਆਸਾਨ EMI ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿਕਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਨੋ ਕਾਸਟ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਐਮਆਈ 3,333 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 24-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਈਐਮਆਈ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Google has unveiled a new Google Pixel Upgrade Program in India.— Mukul Sharma (@stufflistings) December 19, 2025
- Buyers can get the Pixel 10 phones via no-cost monthly EMIs starting at Rs 3,333 per month, along with the option to upgrade to the next new Pixel phone with an assured buyback of the existing Pixel
- Via Bajaj… pic.twitter.com/xUSprIgfdK
ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Pixel ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ Pixel ਨੂੰ Cashify ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ। Cashify ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ Pixel ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 24-ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- 24 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੋ ਕਾਸਟ EMI ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨੌਂ EMI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਕਸਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਵੇਂ Pixel ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ 24-ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ?
ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ 7,000 ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਫਿਟਬਿਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-