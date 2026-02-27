ETV Bharat / technology

Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ Nano Banana 2 AI ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ Nano Banana 2 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Published : February 27, 2026 at 6:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ Nano Banana 2 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Gemini 3.1 Flash Image ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ Nano Banana Pro ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ SynthD ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ C2PA ਕੰਟੈਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

Nano Banana 2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ?

Nano Banana 2 ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ Gemini Flash ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟੈਲੀਜਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Nano Banana 2 ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੀਂ ਰੈਂਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਿਅਲ-ਵਰਲਡ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ, ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਡੇਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Nano Banana 2 ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਮਾਕਅੱਪ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ Nano Banana ਅਤੇ Nano Banana Pro ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਖਾਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਕਫਲੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ Nano Banana 2 ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ 512px ਤੋਂ 4K ਤੱਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਡ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਬੈਕਡਰਾਪ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Nano Banana 2 ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਟੈਕਚਰ, ਸ਼ਾਰਪਰ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Nanao Banana 2 ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ

Nano Banana 2 ਭਾਰਤ, US, UAE, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਚੀਨੀ, ਡਚ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਮਲਿਆਲਮ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਵਿਆਤਨਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ, ਗੂਗਲ ਐਪ, ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮੋਡ, ਜੇਮਿਨੀ ਏਪੀਆਈ, ਫਲੋ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਐਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Nano Banana 2 ਨੂੰ Google AI Pro ਅਤੇ Ultra ਦੇ ਯੂਜਰਸ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

Nano Banana 2 ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਡਿਫੌਲਟ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ Google AI Pro ਅਤੇ Ultra ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ Nano Banana Pro ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ-ਡਾਟ ਰੀਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Nano Banana 2 ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ SynthID ਅਤੇ C2PA ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

Nano Banana 2 ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਟ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟੇਡ ਕੰਟੈਟ ਲਈ SynthID ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ C2PA ਕੰਟੈਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Google ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ SynthID ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੋ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੰਟੈਟ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਮਾਰਕਰ ਏਮਬੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ 'ਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਵਿੱਚ C2PA ਕੰਟੈਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

