ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : April 1, 2026 at 10:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੀਮੇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਜੋ ਕਿ @gmail.com ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬਦਲਿਆ'
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੂਗਲ ਖਾਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ (ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਵੇਂ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਆਪਣੇ Google ਖਾਤੇ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਕਦਮ 1: myaccount.google.com/google-account-email 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕਦਮ 2: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ Google ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 3: ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਈਮੇਲ ਚੁਣੋ।
ਕਦਮ 4: Google ਖਾਤਾ ਈਮੇਲ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਹਨ:
ਕਦਮ 5: ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦਮ 6: ਈਮੇਲ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਈਮੇਲ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 6: ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ Google ਖਾਤਾ ਈਮੇਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। Google ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।