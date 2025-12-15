ਹੁਣ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ, Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਐਪ, ਜਾਣੋ
ਗੂਗਲ ਦੀ ਕ੍ਰੋਮ ਟੀਮ ਨੇ 'ਡਿਸਕੋ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੈਮਿਨੀ 3-ਪਾਵਰਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : December 15, 2025 at 2:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਸਾਲ ਗੂਗਲ, ਓਪਨਏਆਈ, ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੀ ਕ੍ਰੋਮ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਸਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪਾਵਰਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਵੈੱਬ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗੂਗਲ ਡਿਸਕੋ, GenTabs ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਐਪ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੋ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਟਿਪਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਲੈਨਰ ਐਪ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ GenTabs ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਪ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ AI ਚੈਟਬਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੂਗਲ ਡਿਸਕੋ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਡਿਸਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਰੁੰਤ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਅਨੁਭਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਗੂਗਲ ਡਿਸਕੋ ਕੋਈ ਐਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨੈਚਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ GenTabs ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਡਿਸਕੋ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਲੈਬ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੇਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ macOS 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਈਡੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
