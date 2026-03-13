ETV Bharat / technology

ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਖਾਸ?

ਗੂਗਲ ਨੇ Groundsource AI ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 5:03 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Groundsource AI ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸਗੰਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਮੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 5,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਕਰੇਗਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਹੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Groundsource AI ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀਂ ਭੰਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡੇਟਾਸੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਫੂਡ ਹੱਬ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਨਦੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਚਾਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Groundsource ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Groundsource ਦੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀਟਵੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

