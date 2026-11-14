Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ Gemini ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ Privacy features 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ
Google ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਰਟ ਆਈਵੀਅਰ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਮਿਨੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 1:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google ਨੇ ਵਾਰਬੀ ਪਾਰਕਰ, ਜੈਂਟਲ ਮੌਨਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ (Gemini AI ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ (Pixel), ਸੈਮਸੰਗ (Samsung) ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ (iPhone) ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ- ਫ੍ਰੀ, ਰੀਅਲ- ਟਾਈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਕਹੋ "ਹੇ ਜੇਮਿਨੀ"
ਉਪਭੋਗਤਾ ਫ੍ਰੇਮ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ "ਹੇ ਜੇਮਿਨੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਰਟ ਮਿਊਰਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰੀ- ਵਾਰੀ ਆਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਪੀਚ ਅਨੁਵਾਦ - ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਆਈਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਗਾਈਡੇਡ ਵਿਜ਼ਨ' ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਏਰਾ ਐਕਸਪਲੋਰਰ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ- ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਫੀਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 'ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈਵੀਅਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗੂਗਲ ਉਤਪਾਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ HDR ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਚਿੱਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਆਡੀਓ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ Privacy Features ਦਿੱਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਈਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਆਈਵੀਅਰ ਲਈ ਕਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਈਵੀਅਰ ਲਈ Privacy Features
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਜੇਮਿਨੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਆਈਵੀਅਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਮਿਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਵੀਅਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਆਈਵੀਅਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇਮਿਨੀ ਚੈਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਬੰਦ' ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
ਆਈਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾਈਟ ਢੱਕੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਬੰਦ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਬੰਦ' ਸਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਐਨਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ
ਜੈਂਟਲ ਮੌਨਸਟਰ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ, ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੰਗੀਨ, ਸਾਫ਼, ਨੀਲੇ, ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਲੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੇਮਾਂ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਕਾਂ $449 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ Style ' ਉਪਲੱਬਧ
ਵਾਰਬੀ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਤਿੰਨ Style ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਐਲਡੇਨ, ਰੀਡ ਅਤੇ ਰੈਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਾਈਨ, ਸੈਡਲ, ਜਾਂ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਨਗਲਾਸ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ $395 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ, ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 'ਜੈਂਟਲ ਮੌਨਸਟਰ' (Gentle Monster) ਅਤੇ 'ਵਾਰਬੀ ਪਾਰਕਰ' (Warby Parker) ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ' (Google Store) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੇ :