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Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ Gemini 3.6 Flash ਅਤੇ 3.5 Flash-Lite, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini 3.6 Flash ਅਤੇ 3.5 Flash-Lite ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

GOOGLE LAUNCHES GEMINI 36 FLASH
GOOGLE LAUNCHES GEMINI 36 FLASH (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 3:58 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Gemini 3.6 Flash ਅਤੇ 3.5 Flash-Lite ਹੈ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਹਾਈ-ਵਾਲੀਊਮ ਏਆਈ ਅਤੇ ਏਜੰਟਿਕ ਵਰਕਲੋਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Gemini 3.6 Flash, Artificial Analysis Index 'ਤੇ Gemini 3.5 Flash ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Gemini 3.5 Flash-Lite ਨੂੰ 3.5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 350 ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite ਦੀ ਬੁਨਿਆਂਦ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ, ਮਲਟੀਮਾਡਲ, ਟਾਸਕ ਅਤੇ ਨਾਲੇਜ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Datacurve ਦੇ DeepSWE ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ 65 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟੋਕਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini 3.6 Flash ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 144 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਅਤੇ 720 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Gemini 3.6 Flash ਨੇ DeepSWE 'ਤੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ Gemini 3.5 Flash ਦਾ ਸਕੋਰ 37 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। MLE Bench 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 63.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 49.7 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।

ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੇ OSWorld-Verified 'ਤੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਰ 78.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ Gemini API ਅਤੇ Gemini Enterprise ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਕਲਾਇੰਟ-ਸਾਈਡ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, Gemini 3.6 Flash ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਰਸਿੰਗ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਵਰਕਲੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ, ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ CBRN ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Flash-Lite, Flash Cyber ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ

ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini 3.5 Flash Lite ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 3.5 ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ-ਥਰੂਪੁੱਟ ਅਤੇ ਲੇਟੈਂਸੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਕਲੋਡ ਵਰਗੇ ਏਜੰਟਿਕ ਸਰਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Gemini 3.5 Flash-Lite ਦੀ ਕੀਮਤ 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਅਤੇ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Gemini 3.5 Flash ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ Gemini 3.5 Flash Cyber ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਗੂਗਲ ਦੇ CodeMender ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਐਕਸੇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Gemini 3.5 Pro ਅਜੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Gemini 4 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

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