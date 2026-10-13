Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਰ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
Google Fitbit Edge ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 5:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ Fitbit Edge ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Google Fitbit Air ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ Fitbit Edge ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Google Fitbit Edge ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨਭਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੋਨ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
Google Fitbit Edge ਦੀ ਕੀਮਤ
Google Fitbit Edge ਦੀ ਕੀਮਤ 179.99 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 17,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੇਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
Google Fitbit Edge ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Google Fitbit Edge ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹਾਈਬਿਡ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਟ੍ਰੈਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਰੀਬ 46 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ਼ 11.5 ਮਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 12 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਚਾਰਜਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੌਕ ਫੇਸ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਟਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Pixel Watch 5 ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ, ਮੌਸਮ, ਵਰਕਆਊਟ, ਨੀਂਦ, ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ, ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਕਸਰਤ ਐਪ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਲੇਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। HIIT ਹਾਈ ਰੇਟ ਜੋਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਵਰਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿੱਟ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। 100 ਤੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ GPS ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਂਸਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰੁਝਾਨ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋਅ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪਲਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਹੀ ECG ਐਪ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਜਿੰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਦੋਨੋ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣ, ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੋਵੇ, ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ।
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