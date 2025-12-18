Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Gemini 3 Flash, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
Google ਨੇ Gemini 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਫਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 18, 2025 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਫਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ AI ਮਾਡਲ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਲਈ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੋਕਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ ਮਾਡਲ ਕੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਮਿਨੀ 3 ਫਲੈਸ਼ ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ AI ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ AI Studio, ਜੈਮਿਨੀ CLI ਅਤੇ ਏਜੰਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਟੀਗਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ API ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਇਸਨੂੰ Vertex AI ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਨਾਮ ਵਾਲੇ AI ਮਾਡਲ ਘੱਟ ਲੇਟੇਂਸੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 ਪ੍ਰੋ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ 2.5 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਫਲੈਸ਼ ਨੇ GPQA ਡਾਇਮੰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ 90.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਦੇ Humanities Last Exam 'ਤੇ 33.7 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ MMMU Pro ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ 81.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ SWE-bench ਵੈਰੀਫਾਈਡ 'ਤੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ AI ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2.5 ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟੋਕਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇਮਿਨੀ 3 ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ 0.50 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 45 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ 3 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 271 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਡੀਓ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਟੋਕਨ 1 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 90.5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-