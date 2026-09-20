ETV Bharat / technology

Google ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ AI ਏਜੰਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?

Google Labs ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

GOOGLE CC AI AGENT FEATURES
GOOGLE CC AI AGENT FEATURES (Google Blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ CC ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ Email Address ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ CC ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੂਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CC ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

CC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ?

ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕੱਠੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ: ਹਰ ਸਵੇਰੇ CC ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ 'Your Day Ahead' ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਨਬੌਕਸ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ CC ਨੇ ਕੱਲ ਕੀ-ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੋ

CC ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਟਾਸਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

CC ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ?

CC ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ: ਜਦੋਂ CC ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ CC ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ CC ਨੂੰ ਭੇਜੋ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ CC ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂਕਿ CC ਕੈਲੰਡਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ CC ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ CC ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE CC AI AGENT
GOOGLE CC AI AGENT TASKS
GOOGLE INTRODUCES CC AI AGENT
GOOGLE CC AI AGENT FEATURES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.