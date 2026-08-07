Google ਨੇ ਖੁਦ ਲੀਕ ਕੀਤਾ Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ Pixel 11 Pro Fold ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 7, 2026 at 12:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ Pixel 11 Pro Fold ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੁਦ ਹੀ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਕਾਊਂਟ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Pixel 11 ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Pixel 11 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Pixel Glow ਲਾਈਟ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Samsung Galaxy Z Fold ਸੀਰੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੂਗਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਫੋਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ।
Pixel 11 Pro Fold ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Pixel 11 Pro Fold ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4,800mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OnLeaks ਅਤੇ MyMobiles ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਂਸਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ Pixel Watch 5 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕਰ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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