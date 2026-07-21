ਗੂਗਲ ਨਵੀਂ ਏਆਈ ਚਿਪ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਵਰ ਚਿਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 2:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਵਰ ਚਿਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'The Information' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਚਿਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ Frozen v2 ਕੋਡਨੇਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਿਪ ਤੋਂ ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਟੋਕਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਿਪ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Frozen ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੇਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਟਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ TPU ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ TPU ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਏਆਈ ਵਰਕਲੋਡ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Frozen ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ TPU ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਏਆਈ ਅਨੁਮਾਨ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
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