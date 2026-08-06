Google Assistant ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਫਿਰ Android ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ?
ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।
Published : August 6, 2026 at 3:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
X ਅਤੇ Reddit 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਲਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੇਮਿਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਲਏਗਾ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ
ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਨਵਾਂ ਡਿਫੌਲਟ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Hey Google ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Wear OS ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਡ ਈਅਰਬਡਸ ਜਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਹਾਇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦ?
ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ ਜੇਮਿਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਇੱਕ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਾਇਸ ਕੰਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ, ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਜੇਮਿਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਇਸ ਕੰਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੇਮਿਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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