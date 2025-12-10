ETV Bharat / technology

ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, Google Photos 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

GOOGLE PHOTOS VIDEO EDITING FEATURE
GOOGLE PHOTOS VIDEO EDITING FEATURE (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਗੂਗਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਕਲਿੱਪ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੌਂਟਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ

ਐਂਡਰਾਈਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਉਂਡਟ੍ਰੈਕ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Google Photos for Android' ਐਪ ਵਿੱਚ 'Create' ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਕਲਿੱਪ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਟਾਈਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਡੈਪਟਿਵ ਕੈਨਵਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੈਲਰੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰੀਲ ਲਈ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਫੌਂਟਾਂ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE PHOTOS NEW FEATURE
GOOGLE
GOOGLE PHOTOS
GOOGLE PHOTOS VIDEO EDITOR
GOOGLE PHOTOS VIDEO EDITING FEATURE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.