IPL 2026 ਲਈ Google ਅਤੇ BCCI ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ

Google India ਅਤੇ BCCI ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 3:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google India ਅਤੇ BCCI ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਏਆਈ ਮੋਡ ਨੂੰ IPL 2026 ਲਈ Official Premier Partner ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆ ਕੇ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ TATA IPL ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮੋਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਸਾਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਚਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

IPL ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮੋਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ Insights ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।-ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ

IPL ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ Year in Search ਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀ ਹਰ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਖੂਬੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।- ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀਪੀ ਸ਼ੇਖਰ ਖੋਸਲਾ

IPL ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਮੈਚ ਇਨਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ।

