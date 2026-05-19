Google I/O 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ?

Google I/O 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ?
Google I/O 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 19, 2026 at 5:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਅੱਜ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ I/O ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਵੱਲੋਂ AI, ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ ਦੇ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ PT ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
On our way to I/O 2026. See you at 10am PT tomorrow! pic.twitter.com/bUXuMDpiuj— Sundar Pichai (@sundarpichai) May 18, 2026
Google I/O 2026 ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
Google I/O 2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਗੂਗਲ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਚਾਈ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ PT ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। Google I/O 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੀਪਲੇਅ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਏਮਬੈਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Google I/O 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ Google I/O 2026 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਸ਼ੋਅਸਟਾਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Google ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ AI ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਮਾਡਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Google I/O 2026 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸ਼ੋਅ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (OS) ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ 'ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਓਐਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੂਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-