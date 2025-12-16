Google ਨੇ 'End of Year Sale' ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਪਰ ਛੋਟ?

Google ਨੇ 'End of Year Sale' ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਪਰ ਛੋਟ?
Published : December 16, 2025 at 11:15 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਕ ਦਿੱਗਜ ਗੂਗਲ ਦੀ 'End of Year Sale' ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10, ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ, ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਐਕਸਐਲ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕ ਦਿੱਗਜ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 3, ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ 2ਏ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ ਪ੍ਰੋ 2 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨ EMI ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ 'End of Year Sale' ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਗੂਗਲ ਦੀ 'End of Year Sale' ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ EMI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ਅਤੇ Pixel 10 Pro Fold HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ EMI ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਕਸਲ 9 ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 9, ਪਿਕਸਲ 9 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 9ਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 9 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 58,399 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ 79,999 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Google Pixel 9 Pro Fold ਅਤੇ Pixel 9a ਨੂੰ 1,72,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 49,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 1,62,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 44,999 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਦੀ 'End of Year Sale' ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 3 ਨੂੰ 22,915 ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 5,000 ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਕਸਲ ਪ੍ਰੋ 2 ਟੀਡਬਲਯੂਐਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22,900 ਤੋਂ 19,900 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Google Pixel 10 ਲਾਈਨਅੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ Google Pixel 10 ਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਹੈ ਜਦਕਿ Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ਅਤੇ Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਕੀਮਤ 109,999, 124,999 ਅਤੇ 172,999 ਹੈ।
