Fitbit ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਐਪ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਲਆਊਟ?

ਗੂਗਲ ਨੇ Fitbit ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ Google Health ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 10, 2026 at 12:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Fitbit ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Google Health ਐਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Fitbit Air ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਟ੍ਰੈਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Google Health ਐਪ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ Fitbit ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਐਪ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਡਾਟਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Google Fit ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ Google Health ਐਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Fitbit Air ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

Fitbit Air ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ 9,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Google Health Premium ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Special Edition ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,288.29 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਕਸੈਸਰੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,307.70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Google Health ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਟੈਬ ਵਾਲਾ ਲੇਆਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ today, Fitness, Sleep ਅਤੇ Health ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਓਵਰਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ Today ਅਤੇ Health ਟੈਬ 'ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Google Health ਐਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਫਿੱਟਨੈੱਸ, ਨੀਂਦ, ਵਾਈਟਲਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੰਨੈਕਟ, ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ APIs ਰਾਹੀਂ ਸੈਕੜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Peloton ਅਤੇ MyFitnessPal ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ Fitbit ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਨਾਲ Google Ads ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਕੋਚ

ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਥ ਐਪ ਅਤੇ Fitbit Air ਡਿਵਾਈਸ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਚ Today ਟੈਬ 'ਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਰਕਆਊਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲੀਪ ਟੈਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲਥ ਟੈਬ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤਰੁੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Fitbit Air

Fitbit Air ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੈਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ।

ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ Fitbit Air ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24/7 ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਮਾਨਟਰਿੰਗ, Afib ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, SpO2 ਰੈਸਟਿੰਗ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Fitbit Air ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵਰਕਆਊਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈਲਥ ਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਐਪ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਲਈ ਜਿਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਵਾਈਟਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਰ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਡ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੂਪ ਬੈਂਡ, ਐਕਟਿਵ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਮਾਡਰਨ ਬੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

