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Google ਨੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ Android 17, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ?

ਗੂਗਲ ਨੇ Android 17 ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ।

GOOGLE ANDROID 17 UPDATE
GOOGLE ANDROID 17 UPDATE (GOOGLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 3:35 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ Android 17 ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪਿਕਸਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਯੋਗ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਪ-ਵਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਐਂਡਵਾਂਸਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ

ਬਬਲਸ ਫੀਚਰ: Android 17 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਬਲਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਐਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟਸ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਬਲਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਡੇਡਿਕੇਟੇਡ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਐਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡ: ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ 50-50 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਗੇਮ ਦਾ ਵਿਊ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਗੇਮਪੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਨੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੇਮ ਡ੍ਰਾਪ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਐਕਸੇਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਇੰਡ ਹੱਬ ਵਿੱਚ Mark Age Last ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਾਸਕੋਡ ਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਰ ਡਾਟਾ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Live Threat Detection ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਮ ਮੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਨ ਗਲਤ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਨਾਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਾਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਥੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਐਪ ਮੈਮੋਰੀ ਲਿਮਿਟ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। Android 17 ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

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