Google Chrome 155 ਰਿਲੀਜ਼, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 247 ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ
ਗੂਗਲ ਨੇ Chrome 155 ਵਿੱਚ 247 ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 1:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ Chrome ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ 247 ਨਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Chrome 155 ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 247 ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਕਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 53 ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ Windows, macOS ਅਤੇ Linux ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇਹ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ Use After Free ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ?
- CVE-2026-106382 ਕ੍ਰੋਮਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- CVE-2026-106197 ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- CVE-2026-106347 ਟ੍ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੁਦ CVE-2026-106382 ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜਕਾਰ Xinyang Ge ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਦੋ ਕਲਾਊਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, Xinyang Ge Anthropic ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅਟੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਾਲ Chrome 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹਮਲੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ Chrome ਦੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ CVE-2026-85046 ਪੈਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ V8 ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ Chrome ਜ਼ੀਰੋ-ਜੇ ਬਣ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬਲੂਮੂਨ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Chrome ਅਤੇ Windows Zero days ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਗੰਠਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। Chrome 154 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 108 ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਗੰਭੀਰ ਸੀ। Chrome 155 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
Chrome ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ macOS ਲਈ 155.0.8059.39/.40 ਅਤੇ Linux ਲਈ 155.0.8059.39 ਵਰਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਲਪ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ About Google Chrome ਚੁਣੋ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਖੁਦ ਅਪਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ।
ਇਹ ਕੰਮ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੇਜਡ Windows, macOS ਅਤੇ Linux ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਵਰਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਅਪਡੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰੋ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੈਚਿੰਗ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਫਿਕਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-