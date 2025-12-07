ETV Bharat / technology

Google Chrome 'ਚ ਆਏ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਮਿਹਨਤ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਰੋਮ ਆਟੋਫਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

CHROME AUTOFILL UPDATE
CHROME AUTOFILL UPDATE (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 7, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਫਾਰਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਫਿਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚਾਰੂ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ (ਐਂਡਰਾਇਡ + ਆਈਓਐਸ) ਅਤੇ ਡੈਸਕਟੌਪ 'ਤੇ ਕਰੋਮ ਆਟੋਫਿਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰੋਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਕਰੋਮ ਆਟੋਫਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ?

  1. ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਆਟੋਫਿਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ
  2. ਹੁਣ Chrome ਤੁਹਾਡੇ Google ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਐਂਡਰਾਈਡ, IOS ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋਫਿਲ ਸੁਝਾਅ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਟੋਫਿਲ ਸੁਝਾਅ ਆਉਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ "ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ" ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਆਫਿਸ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੋ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਤਾ ਫਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਪੋਰਟ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਟੋਫਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ।

  1. ਮੈਕਸੀਕਨ ਪਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੋ ਕਰਾਸ-ਸਟਰੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਫੋਨੇਟਿਕ ਨਾਮ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਦਾ ਆਟੋਫਿਲ ਫੀਚਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ।

Enhanced Autofill: ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਹੋਣਗੇ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ Chrome ਨੇ Enhanced Autofill ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ
  • ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ
  • ਲੌਇਲਟੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (VIN, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਆਦਿ)

ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਗੂਗਲ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਟੋਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Google Wallet ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ Chrome ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰ ਬੁਕਿੰਗ, ਹੋਟਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ Google ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਡੇਟਾ ਆਟੋਫਿਲ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE CHROME
GOOGLE CHROME NEW FEATURES
CHROME ANDROID AUTOFILL CHANGES
CHROME AUTOFILL UPDATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.