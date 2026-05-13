'The Android Show' ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ, ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣਾ 'The Android Show' ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ANDROID SHOW IO EDITION
'The Android Show' ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣਾ 'The Android Show' ਕੱਲ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ Google I/O ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 19 ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'The Android Show' ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'The Android Show' ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ Quick Share AirDrop ਇੰਟਰ ਓਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ Oppo, Samsung, Vivo, OnePlus, Xiaomi ਦੇ ਚੁਣੋ ਹੋਏ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਇਮੋਜੀ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Screen Reaction ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'The Android Show' ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 15-ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਰੋਬੋਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

