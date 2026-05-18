ETV Bharat / technology

Google ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ 5GB ਸਟੋਰੇਜ, ਵਾਧੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

Google ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

GOOGLE ACCOUNTS
ਗੂਗਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 18, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 15GB ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Gmail, Drive ਅਤੇ Photos 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ 15GB ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸੈਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5GB ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ 15GB ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

  1. ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 5GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼, Drive ਅਤੇ ਜੀਮੇਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਪਾਓ।
  2. ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 15GB ਸਟੋਰੇਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ।
  3. 5GB ਸਟੋਰੇਜ ਰੱਖੋ।
  4. ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 15GB ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 15GB ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਡਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਬੌਟਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਲਆਊਟ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE ACCOUNT STORAGE POLICY
GOOGLE ACCOUNTS GETS 5GB STORAGE
GOOGLE ACCOUNTS STORAGE UPDATES
GOOGLE ACCOUNTS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.