Google ਨੇ Meta ਦੀ Gemini AI ਐਕਸੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਟਾ ਦੀ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : June 29, 2026 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੈਟਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Financial Times ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਮੈਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਏਆਈ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਖੁਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਆਈ ਟੋਕਨ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਟਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਚਿਪਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਲਫ਼ਾਬੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਂਡ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਊਂਡ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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