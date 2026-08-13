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Google Pixel Watch 5 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, Pixel Buds 2 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ Pixel Watch 5 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

GOOGLE PIXEL WATCH 5 LAUNCHED
GOOGLE PIXEL WATCH 5 LAUNCHED (GOOGLE PIXEL)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 3:43 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Made by Google ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Pixel Watch 5 ਅਤੇ Pixel Buds Pro 2 ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Pixel Watch 5 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Pixel Watch 5 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 41mm ਅਤੇ 45mm ਹੈ। ਇਹ Wear OS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ 3,000nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਵਾਲੀ Actua 360 ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 41mm ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ Fog, Canyon, Olive ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ Pyrite ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 45mm ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ Fog, Olive ਅਤੇ Pyrite ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 41mm ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 40 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ 45mm ਵਿੱਚ 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਕੁਆਲਕਾਮ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ W5 Gen 2 Accelerated ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਫਾਸਟ CPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਰਕੇ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 5 ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵਾਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ Raise to Talk ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਟਾਈਮਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਔਫਲਾਈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਚਰਸ

ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Pixel Watch 5 ਵਿੱਚ ਸਹੀਂ GPS ਰੂਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 5 ਦੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਆਊਟ ਅਨੁਭਵ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਗੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਸਲੀਪ ਸਟੇਜ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਵਾਚ ਵਿੱਚ Smart Wake ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਹੀਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ Health Guardian ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਸਲੀਪ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਚ ਪਹਿਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਸੈਂਸਰ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Pixel Watch 5 ਦੀ ਕੀਮਤ 41mm ਮਾਡਲ ਲਈ 42,900 ਅਤੇ 45mm ਲਈ 45,900 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Pixel Buds 2 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਈਅਰਬਡਸ ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ Pixel Buds 2 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Olive ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ Dynamic ANC ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ NC ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਡਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ Hey Google, Turn up the bass ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਸਿੰਕ ਫੀਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Pixel Buds Pro 2 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ Live Translate ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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