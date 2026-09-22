Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 22, 2026 at 2:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਈਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ Chrome OS ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਗੂਗਲ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 899 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ, ਵੈਸਟ ਬਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਈਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਕਦੋ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Introducing Googlebook, a new category of laptop, available for preorder today.— Google (@Google) September 21, 2026
💪 Crafted with 2.8K OLED touchscreen displays, 14 hour battery life and all the performance needed to power your ideas
📳 Engineered to sync effortlessly with your @Android phone, so you can jump… pic.twitter.com/13mV40KUDi
ਹਰ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 TB ਕਲਾਊਡ ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ Adobe Photoshop ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
Googlebook is officially here! I’ve been so excited to share the details with the world.— Sameer Samat (@ssamat) September 21, 2026
Today, many of us rely heavily on laptops to get work done, but we think there is an opportunity to rethink the category to address the needs of people today. So we brought the best of… pic.twitter.com/yHIH1p7uNu
ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ Acer, Asus, Dell, HP ਅਤੇ Lenovo ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੀਚਰਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:-
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਗੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ
- ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ 2.8K OLED ਤੱਕ
- ਹੈਪਟਿਕ ਗਲਾਸ ਟ੍ਰੈਕਪੈਡ ਅਤੇ ਬੈਕਲਿਟ ਕੀਬੋਰਡ
- ਇੰਟੇਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
- 45 ਤੋਂ ਵੱਧ TOPS ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ NPU
- 16GB RAM ਸਟੈਂਡਰਡ
- 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ
- ਬਾਹਰ ਗਲੋਬਾਰ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਮਿਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ?
ਇਸ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਪਾਸਵਰਡ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- Continue On: ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਟਾਸਕਬਾਰ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Files: ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਪ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- Cast My Apps: ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- Magic Pointer: ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਊਸ ਘੁੰਮਾਉਦੇ ਹੀ ਜੇਮਿਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- Rambler: ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨੋਟਸ, ਕੰਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਲੇਖ, ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- Create My Widget: ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਸਟਮ ਵਿਜੇਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨਭਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਐਪਾਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ
ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ, ਲਾਈਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕੈਪਕੱਟ ਵਰਗੇ ਐਪ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Netflix ਅਤੇ HBO Max ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ GeForce Now ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲੀਨਕਸ ਟਰਮੀਨਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਕੋਡ ਜਾਂ ਐਂਟੀਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਸੀਐਲਆਈ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੁਰੱਖਿਆ
ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ChromeOS ਵਰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਰੂਟ ਆਫ ਟਰੱਸਟ, ਡਿਫੈਂਸ-ਇਨ-ਡੈਪਥ ਅਤੇ ਔਨ ਡਿਵਾਈਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਵਲ 5 ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਾਈਡ PKVM ਹਾਈਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੀਨਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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