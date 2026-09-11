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Windows ਲਈ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Gemini App, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ?

ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

GEMINI APP FOR WINDOW
GEMINI APP FOR WINDOW (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 5:14 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਅੱਜ Windows ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਟੂਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਰਕਫਲੋ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ: ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ Alt + Space ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਤਰੁੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਟਾਈਟਲ ਆਈਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੰਤ ਜੇਮਿਨੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ: ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਟਾਸਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਸਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ: ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ:

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। Nano Banana ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਕਸਟਮ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Gemini Omni ਤੋਂ ਹਾਈ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

Windows 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਟਿਵ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ Windows 10 ਅਤੇ Windows 11 ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ gemini.google/desktop 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

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