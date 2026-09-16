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ਗੂਗਲ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ Gemini 3.8 Live ਅਤੇ Extended Thinking ਮਾਡਲ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ!

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ Gemini 3.8 Live ਅਤੇ Extended Thinking ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

GEMINI 3 8 EXTENDED THINKING MODEL
GEMINI 3 8 EXTENDED THINKING MODEL (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 3:20 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Gemini 3.8 Live ਅਤੇ Extended Thinking ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਾਡਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Gemini 3.8 Live ਬਾਰੇ

Gemini 3.8 Live ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਮੂਦ ਡਾਇਲੌਗ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Gemini 3.8 Live Extended Thinking ਬਾਰੇ

ਗੂਗਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ Gemini 3.8 Live Extended Thinking ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੈਪ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਰੇਡੀ ਵਾਇਸ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ, ਗੂਗਲ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।

Gemini 3.8 Live Extended Thinking ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸੀਅਤ

Gemini 3.8 Live Extended Thinking ਨੇ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਪੀਚ-ਟੂ-ਸਪੀਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 82.6 ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। T-Voice 'ਤੇ 68.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ Sierra ਦੇ T-Voice ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ 35.1 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੇਂਚ ਆਡੀਓ 'ਤੇ 97.7 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੂਜੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Extended Thinking ਮਾਡਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ Let me check that... ਵਰਗੇ ਵਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਤਰੁੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਚ ਤੋਂ ਰਿਏਕਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ Docs Live, Gmail Live ਅਤੇ Keep Live ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਬਲਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Gemini 3.8 Live ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸੀਅਤ

Gemini 3.8 Live ਨੇ ਸਪੀਚ ਏਜੰਟ ਏਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ServiceNow ਦੇ ਅਵਾ-ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ।

Gemini 3.8 Live ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 97 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੂਲ ਏਪੀਆਈ ਕਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ।

ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਜੇਮਿਨੀ ਲਾਈਵ ਏਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ Agora, Fishjam, LangChain, LiveKit, Pipecat, Vercel ਅਤੇ Vision Agents ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Salesforce, Genspark ਅਤੇ Lumeris ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੇਟੇਂਸੀ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਟੂਲ-ਕਾਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟੇਡ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ SynthID ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Gemini 3.8 Live ਅਜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ Gemini API ਅਤੇ Google AI Studio ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਜੇਮਿਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। Gemini 3.8 Live Extended Thinking ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ Gemini API ਅਤੇ Google AI Studio ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਵਰਕਸਪੇਸ ਦੇ Docs ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਕੀਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਲਾਈਵ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

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GEMINI 3 8 LIVE MODEL
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GEMINI 3 8 EXTENDED THINKING MODEL

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