Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Gemini 4 Hydrogen, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini 4 Hydrogen ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 5:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini 4 Hydrogen ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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Go from idea to finished video with Gemini 4 Hydrogen. Using a custom skill and simple brief, Gemini 4 Hydrogen created a sizzle reel about the element “Hydrogen," sourcing public-domain archival footage and cutting it into one continuous edit with clean narration.— Google Gemini (@GeminiApp) November 13, 2026
Gemini 4 Hydrogen ਮਾਡਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਡਲਾਂ Gemini 4 Carbon ਅਤੇ Gemini 4 Argon ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Gemini 4 Hydrogen ਨੂੰ ਕੋਡ ਲਿਖਣ, ਟੈਸਟ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ Hydrogen, Argon ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ 50 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 51 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ 54 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Gemini 4 Hydrogen ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਗੂਗਲ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਲਈ 1.50 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਲਈ 7.50 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ 10 ਲੱਖ ਟੋਕਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ।
Gemini 4 Hydrogen ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ: ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ Gemini API Google AI Pro ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਇਸਨੂੰ Antigravity ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਪਾਰ: ਵਪਾਰ ਲਈ ਜੇਮਿਨੀ, ਐਂਟੀਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਲਾਨਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ: ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ। ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ Pro ਅਤੇ Ultra ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਕਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Gemini 4 Hydrogen ਇਹ ਦੋਨੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Carbon ਜਾਂ Argon ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ Orchestrator ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Carbon ਅਤੇ Hydrogen ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ Carbon ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੋਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Carbon ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Hydrogen ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Gemini 3.8 ਫਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ Gemini 3.8 ਫਲੈਸ਼ ਤੋਂ Gemini 4 Hydrogen 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ Hydrogen ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ-ਬੇਂਚ 4.1 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਕੋਰ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਬੱਗਿੰਗ: ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ 2.8 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਟੋਕਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ।
ਓਪਨ-ਐਂਡੇਡ ਕੰਮ: ਇਹ Agent Arena 'ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਟੈਕਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਿਕਸਡ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ: ਇਹ PDF, ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ, ਚਾਰਟ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਇਹ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰ
Hydrogen ਸੋਚਣ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਅ, ਮੀਡੀਅਮ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਡਿਫੌਲਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
Hydrogen ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ Gmail, Google Drive ਅਤੇ Airtable ਜਾਂ Dropbox ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Hydrogen, 3.8 Flash ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 81 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 96.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤਰੁੰਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ 2.3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
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