Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Gemini 3.5 Flash, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰ

ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini 3.5 Flash ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Gemini 3.5 Flash ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲ (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 5:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੇਮਿਨੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਕਨ ਯੂਸੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Antigravity ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੇਟ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ Antigravity ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਮਿਟ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ Antigravity ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰੁਣ ਮੋਹਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Gemini 3.5 Flash ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Gemini 3.5 Flash ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਕਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਘੱਟ ਟੋਕਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ Gemini 3.5 Flash

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ Gemini 3.5 Flash ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

  1. ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ Gemini 3.5 Flash (Low) ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਦੂਜਾ Gemini 3.5 Flash (Medium) ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਲੈਸ਼ ਮਾਡਲ ਸੀ।
  3. ਤੀਜਾ Gemini 3.5 Flash (High) ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅ ਮਾਡਲ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਟਾ ਰੀਸੈਟ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟੀਅਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲਟ੍ਰਾ ਪਲਾਨ 'ਤੇ Antigravity ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਇਮੇਜ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Codex 'ਤੇ 1000 ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।

ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੋ Antigravity 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

