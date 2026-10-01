Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Fitbit Air, ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸਕ੍ਰੀਨਲੈੱਸ ਪਹਿਨਣਯੋਗ Fitbit Air ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 1, 2026 at 2:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ Fitbit Air ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਰ ਹਲਕਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਣਨ ਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ Fitbit Air ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
Fitbit Air ਦੀ ਕੀਮਤ 13,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ Obsidian, Berry, Lavender ਅਤੇ Fog ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ Fitbit Air ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਡ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Fitbir Air ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਟ੍ਰੈਕਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੂਪ ਬੈਂਡ, ਐਕਟਿਵ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਮਾਡਰਨ ਬੈਂਡ।
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੂਪ ਬੈਂਡ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੂਪ ਬੈਂਡ ਹਰ Fitbit Air ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਐਕਟਿਵ ਬੈਂਡ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਬਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਮਾਡਰਨ ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਵਰਗਾ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਕਲਾਸਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
Fitbit Air ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੈਕਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਸਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24/7 ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, Afib ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਰਿਦਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ, ਰੈਸਟਿੰਗ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ Fitbit Air ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਾਟਾ ਗੁਆਚੇ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ Pixel Watch ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ Fitbit Air ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ
Fitbit Air ਗਤੀਵਿਧੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਐਪ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਚ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਸ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਕਆਊਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਿਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਵਰਕਆਊਟ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Fitbit Air ਅਤੇ Google Health Coach ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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