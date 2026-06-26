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Google Finance ਦਾ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਲਾਂਚ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ

ਗੂਗਲ ਨੇ Finance ਟੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ANDROID APP FOR FINANCE TOOLS
ANDROID APP FOR FINANCE TOOLS (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 6:33 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ Finance ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈੱਬ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ Google Finance ਐਪ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮਸਟੈਪ 26 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਈਡ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ Finance ਐਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਪ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਚਲਿਸਟ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ Financial ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਟਾਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ 'The Moments' ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ

Google Finance ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਸੈੱਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ CVA ਜਾਂ PDF ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਘੱਟ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟੂਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਚਲਿਸਟ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਜਾਂ iOS ਲਈ ਗੂਗਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

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