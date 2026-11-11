Google ਨੇ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ Nvidia ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ!

Google ਨੇ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ Nvidia ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ!
ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਵੇਂ TPU ਸਿਸਟਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
Published : November 11, 2026 at 12:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਏਆਈ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Nvidia ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ TPU 8tx ਅਤੇ TPU 8i Max ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ 2027 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਕੁਝ ਚਾਰ ਨਵੇਂ TPU ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਿਆਉਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
TPU 8tx ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਗੰਠਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਚਿਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ AMD ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਸਪੀਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ।
Today we expanded our eighth-generation TPU portfolio with two new systems built specifically for the agentic era: TPU 8i Max for massive context windows and the highest compute density per rack, and TPU 8tx for secure and confidential inference. This is the first time we’ve introduced four TPU systems in a single year. Learn more from @AminVahdat. ⬇️— News from Google (@NewsFromGoogle) November 9, 2026
TPU 8i Max ਦੋ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ ਸਹਾਇਕ, ਗਣਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Today, we're expanding our eighth-generation TPU portfolio with two new systems built specifically for the agentic era — bringing our total to four distinct eighth-generation TPU systems launched in a single year. TPU 8i Max was built for massive context windows and the highest compute density per rack, and TPU 8tx is optimized for secure and confidential inference. While flexible across workloads, the four systems in our 8th gen TPU portfolio give developers and organizations a purpose-built accelerator for every stage of the agentic lifecycle. @AminVahdat, SVP and Chief Technologist, AI and Infrastructure, explains why we're expanding our TPU portfolio and what everyone needs to know about TPU 8tx and 8i Max ⬇️— Google (@Google) November 9, 2026
Apple, Meta ਅਤੇ Oracle ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਦੇ TPU ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Anthropic ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। Oracle ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Oracle ਕਲਾਊਡ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜੇ ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦ TPU ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, TPU ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2028 ਤੱਕ 135 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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