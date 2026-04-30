Google ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ AI ਸਰਚ ਮੋਡ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ ਲਾਭ

Google ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ AI ਸਰਚ ਮੋਡ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ ਲਾਭ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Ask YouTube' ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : April 30, 2026 at 10:46 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਸਰਚ ਮੋਡ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਐਪ ਵਿੱਚ 'Ask YouTube' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਸਰਚ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਮ ਕੀਬੋਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
YouTube is testing a conversational AI search feature that answers queries using a mix of videos, Shorts, and text.— ㆅ (@howfxr) April 28, 2026
The tool pulls from both web data and YouTube content, surfacing relevant clips with timestamps, video titles, and channel info for quick access.
ਜੇਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਫੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੇਨ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਏਆਈ ਮੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਐਕਸਪੇਰਮੈਂਟਲ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਏਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟਿੱਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟੇਡ ਰੈਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
