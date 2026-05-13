Google ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਪਟਾਪ, Gemini Intelligence ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ

Google ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਪਟਾਪ, Gemini Intelligence ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀ GoogleBook ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 13, 2026 at 3:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ Android Show I/O ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀ GoogleBook ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ Gemini Intelligence 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ-ਫੋਕਸਡ ਲੈਪਟਾਪ ਗੂਗਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਐਕਸੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ GoogleBook ਦਾ ਫਾਇਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। GoogleBook ਦਾ ਲਾਂਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕ੍ਰੋਮਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
GoogleBook ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ GoogleBook ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GoogleBook ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Acer, Asus, Dell, HP ਅਤੇ Lenovo ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GoogleBook ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ GoogleBook ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਐਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ OS ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦਾ Aluminium OS ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ Gemini Intelligence ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹਨ। ਨਵੇਂ GoogleBook ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਇੰਡ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਪ ਨਾਲ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੇਟ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GoogleBooks ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ Create Your Widget ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮ ਵਿਜੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਗੇ ਗੂਗਲ ਐਪ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਜੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
GoogleBook ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਫੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਹੀ ਐਪਾਂ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੋਨ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ GoogleBook ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ Quick Access ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਫਾਇਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ, ਸਰਚ ਅਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। GoogleBook ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ Glowbar ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
