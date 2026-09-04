ETV Bharat / technology

ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਹ 5 ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਗੂਗਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

GOOGLE SEPTEMBER ANDROID DROP
GOOGLE SEPTEMBER ANDROID DROP (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 10:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡ੍ਰਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਘੱਟ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਸ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ 'ਹੇ ਗੂਗਲ ਫਾਇੰਡ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।' ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜੇਮਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਮਿਨੀ ਅਤੇ ਫਾਇੰਡ ਹੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?

ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਸਫਰ: ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲਟੀ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਸਹਾਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵਿੱਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਅਕਾਰ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਵਾਲੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ: ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੇ ਗਾਈਡਡ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਮਿਨੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਾਈਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਤੋਂ TalkBack ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਐਂਡਰਾਇਡ 9 ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਡ ਹੈ।

ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਾਨ: ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਕੀਪ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਆਦਿ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੋਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਲੱਸ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਣਾਓ: ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੈਟ ਥੀਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਰੰਗ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਾਲਪੇਪਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸਟ ਬਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਚੈਟ ਲਈ ਕੌਫੀ ਵਾਲੀ ਥੀਮ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੁੰਤ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE
SEPTEMBER ANDROID DROP
GEMINI FIND HUB
GOOGLE SEPTEMBER ANDROID DROP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.